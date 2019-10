Roma furiosa con l’arbitro, espulso Fonseca. I tifosi del Cagliari sui social: “Vergognosi, guardate il nostro Pisacane”. Succede davvero di tutto negli ultimi minuti di Roma-Cagliari: il gol annullato ai giallorossi con Pisacane infortunato e a terra per diversi minuti dopo una netta spinta fa imbestialire la panchina della Roma, espulso il nervosissimo allenatore. I tifosi del Cagliari sui social: “Atteggiamento vergognoso dei romanisti, Pisacane è rimasto gravemente infortunato e volevano anche il gol valido”.

Per diversi minuti infatti la decisione è rimasta sospesa nell’aria dell’Olimpico, ma la spinta di Kalinic su Pisacane che poi va a sbattere contro Olsen è stata netta. Poi il gol annullato, la bagarre, il cartellino rosso sventolato in faccia al portoghese, le polemiche del dopo gara. La rivincita di Olsen e un punto preziosissimo per la banda di Maran che vola a 11 punti in classifica. “Questo gol non andrebbe mai annullato, altrimenti si fa la danza classica”, le parole invece del ds della Roma Petrachi.