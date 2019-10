Roma, fedeli gettano nel Tevere gli idoli di Pachamama

Gli idoli di Pachamama portati fuori dalla chiesa e gettati nel Tevere.

A dare notizia del fatto, avvenuto questa mattina a Roma, è il canale Youtube di divulgazione cristiana “Cooperatores Veritatis”:

“Lunedì mattina, alcuni Cattolici coraggiosi sono entrati nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, vicina al Vaticano. Hanno ripulito il luogo sacro dalle varie statue di Pachamama che erano esposte per il Sinodo per l’Amazzonia. Poi hanno percorso alcuni metri per raggiungere il famoso Ponte S’Angelo e hanno gettato gli idoli nel Tevere”.

La scena è stata registrata da un utente di Youtube, M.D.B., che ha messo il video a disposizione.