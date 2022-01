Roma-Cagliari, Bellanova Lovato e Aresti positivi al Covid: Mazzarri annulla la conferenza stampa. Tegola sui rossoblù in vista della trasferta di domani contro la Roma: due dei migliori delle ultime gare, Bellanova e Lovato, sono positivi e non saranno disponibili insieme al terzo portiere Aresti.

La conferenza stampa di Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 15.20 di oggi, è stata annullata: questo in considerazione dei casi di positività al Covid-19 emersi all’interno del Gruppo Squadra nei test sanitari programmati dal Club.

Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento.

Nuovi test sono stati programmati per domani, a seguire verranno diramati i convocati per la gara.