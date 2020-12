Roma-Cagliari 3-2, Joao Pedro illude i rossoblù poi crolla la difesa di Di Francesco. Nuova sconfitta per il Cagliari, al termine di una prestazione dai due volti: nel primo tempo Cragno salva i rossoblù dal tracollo, Joao Pedro trova il pareggio, poi riemerge la Roma e la difesa cagliaritana torna sul banco degli imputati. Ne parliamo ora in diretta a Radio Casteddu con “A bocce ferme, linea ai tifosi del Cagliari senza filtri”. La Roma nel primo tempo era passata in vantaggio con Veretout, sfiorando due volte il raddoppio. L’uscita di Rom per infortunio dopo un’entrata dura ha complicato i piani di Dio Francesco, costretto a sostituirlo con Oliva.

Nella ripresa tutto un altro Cagliari all’inizio, che oltre a trovare il gol del pareggio sfiora il raddoppio con una traversa di Simeone. E proprio quando in molti si attendevano l’ingresso di Sottil e Pavoletti, arriva il raddoppio giallorosso: la difesa si addormenta e Dzeko insacca da due passi. Pochi minuti dopo il tris della formazione di Fonseca, che passa ancora con Mancini abile di testa a sfruttare un bel cross. Di Francesco cerca di scuotere la squadra con i cambi ma il Cagliari non ha più la forza per pareggiare. Trova però all’ultimo minuto il gol del tre a due, ancora una volta con Joao Pedro, questa volta su rigore. Poi il finale mozzafiato, il Cagliari ci prova ma non trova il guizzo vincente. E ora la classifica si fa rovente: bisogna guardarsi indietro e conquistare prima possibile i punti per la salvezza. Dopo questo rientro amaro di Di Francesco contro la sua Roma.