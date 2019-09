Giallo di Valentina e Manuel, ennesimo round in tribunale: chiuso l’incidente probatorio

La data del nuovo round in tribunale si sapeva già da mesi. Si è chiuso l’indicente probatorio relativo all’incendio che, nel 2011, ha portato alla mote di Manuel Piredda a Bacu Abis. In quell’occasione, la sua ex moglie, Valentina Pitzalis, è rimasta gravemente sfigurata al volto proprio a causa delle fiamme. Dopo quattro “appuntamenti” davanti al giudice, tutte le carte ritornano tra le mani di Gilberto Ganassi, procuratore aggiunto: massimo qualche settimana e si saprà se bisognerà portare avanti le indagini, archiviarle, o chiuderle. In quest’ultimo caso, potrebbe esserci il rinvio a giudizio della Pitzalis, indagata. Lei si è sempre difesa da tutte le accuse e dubbi mossi dai familiari di Manuel Piredda: sono stati proprio loro, ormai due anni fa, a presentare – tramite i loro avvocati – l’esposto che ha portato alla riapertura delle indagini. I consulenti di Piredda sono stati ascoltati dal gip. Adesso bisogna solo attendere la decisione finale.