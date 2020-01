Roghi di auto, incendi di canne fumarie e rifiuti dati alle fiamme: la lunga notte dei vigili del fuoco a Cagliari

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco, sono state tante le richieste pervenute alla sala operativa del 115.

Numerosi gli interventi effettuati nella notte della vigilia di Capodanno tra incendi di autovetture, di canne fumarie di caminetti e diversi roghi che si sono sviluppati in abitazioni, cumuli di immondizia, alberi e vegetazione.

Nella tarda serata di ieri un incendio di una canna fumaria di un camino si è sviluppato in un’abitazione a Selargius in via Emilio Lussu. Il rogo ha coinvolto anche un tetto in legno e i Vigili del Fuoco hanno operato con due automezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Alle 22:50 circa, a Iglesias, una squadra di pronto intervento è intervenuta in via Corrias per l’incendio di un’auto

Intorno alle 23:30 un’alta canna fumaria in fiamme a Quartucciu, dove la squadra è intervenuta limitando i danni all’abitazione.

Dopo la mezzanotte gli interventi si sono concentrati a Cagliari e nell’hinterland.

A Pirri, in via Antonio Sanna, sono andati a fuoco dei cassoni e cumuli di immondizia.

Alle 00:30 circa a Quartu Sant’Elena, in via Sant’Antonio, un’auto è andata a fuoco e una squadra della sede centrale è stata dirottata da un altro intervento per spegnere il rogo le cui cause sono in fase di accertamento.

A Flumini di Quartu un’altra squadra è intervenuta nei pressi di “Su Meriagu” per l’incendio di vegetazione e cumuli di legna in un’area di campagna.

Dopo le 01:00 sono state quattro le auto che sono andate a fuoco in diverse zone della città di Cagliari: una in via Castelli, una in via Avocado nel quartiere del Cep, e altre due nel quartiere di Sant’Elia (in piazza Lao Silesu, e in via Schiavazzi).

Altri incendi si sono sviluppati sempre a Sant’Elia dove sono andati a fuoco cumuli di immondizia e masserizie.

Altre squadre sono intervenute per incendi in abitazioni: a Quartu Sant’Elena, in via Austria, il rogo si è sviluppato a causa del corto circuito di un elettrodomestico.