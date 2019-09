Rocambolesco incidente sulla Sulcitana: auto fuori strada vicino alla rotonda di Macchiareddu. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere un ferito e i vigili del fuoco, per circostanze ancora da chiarire l’auto è sbandata finendo fuori dalla carreggiata, fortunatamente senza scontrarsi con vetture che procedevano in direzione opposta. L’incidente conferma ulteriormente- se ce ne fosse bisogno- la pericolosità della statale 195, dove è ancora bloccato da oltre un anno il lotto dei lavori della nuova strada a quattro corsie. A bordo dell’auto, stando alle prime testimonianze, ci sarebbe stata una donna.