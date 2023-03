Roberto Mura sarà l’Alter Nos alla 367° festa di Sant’Efisio a Cagliari

Sarà Roberto Mura, capogruppo del Psd’az in consiglio comunale, l’Alter Nos per la 367° edizione della festa di Sant’Efisio, che segnerà il completo ritorno alal normalità dopo gli anni della pandemia. E’ stato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a comunicare la decisione in consiglio comunale, questo pomeriggio durante la riunione dell’aula a palazzo Bacaredda. Mura, 36 anni, avrà dunque il compito di rappresentare la Municipalità dal 1° al 4 maggio, giorni della celebrazione che coinvolge Cagliari e ormai la Sardegna intera. Lui, a cavallo, sarà affiancato dal terzo guardiano Riccardo Rocca, che lo andrà a prendere in Municipio, e avrà il Toson d’Oro al collo, a rivestire il potere civile e religioso in onore del martire guerriero. “Sono stracolmo di emozione e gratitudine e sono molto onorato”, ha detto Mura in aula, “è un momento di fede, speranza e fiducia”.