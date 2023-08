Roberto Mancini si dimette da ct della Nazionale: da Conte a Spalletti, tutti i nomi dei possibili successori. Tifosi rossoblù in ansia: il profilo ideale sarebbe Claudio Ranieri, ma difficilmente lascerà il Cagliari, In corsa anche Cannavaro e De Rossi. L’addio di Mancini, che aveva vinto gli Europei perdendo poi la qualificazione ai Mondiali, per la Figc è stato un fulmine a ciel sereno. Contrasti sul nuovo staff tra i possibili motivi ancora non ufficializzati, ma già in Olanda per la Nation League si era visto che Mancini aveva perso entusiasmo e motivazioni. E anche il rinnovo di contratto dopo una clamorosa eliminazione dai Mondiali era parso una forzatura. La Figc ha comunicato che già nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del nuovo allenatore: le suggestioni sono Spalletti (libero ma legato al Napoli), Conte (per lui sarebbe un grande ritorno), c’è chi parla anche di Allegri ma è difficile. Si saprà di più a stretto giro di valzer.