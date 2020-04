Roberta Stara, fotografa cagliaritana: “Eventi ko, quando e come potremo riprendere a lavorare? Chi ci aiuta?”. Sono tante le categorie in difficoltà in Sardegna, tra queste anche quella dei fotografi: “Mi chiamo Roberta Stara e sono la titolare di uno studio Fotografico a Cagliari. Nessuno parla del mio settore.

Non ho ancora sentito come lo Stato voglia aiutare il settore Wedding e nello specifico noi fotografi.

Dal 7 marzo il mio lavoro ma anche quello di tutti i miei colleghi fotografi si è fermato.

Esistono i fotografi col negozio aperto al pubblico ma anche i fotografi che hanno scelto di lavorare solo su prenotazione eventi.

Questi ultimi vivono principalmente di Eventi, come matrimoni, cresime, comunioni, battesimi. Foto nelle scuole, asili.

Foto ai compleanni, feste private, sfilate etc…etc…

Quando e come noi potremmo mai riprendere a lavorare?

Lo Stato sta pianificando qualcosa di concreto e di sicuro anche per il nostro futuro?”, si chiede la fotografa cagliaritana lanciando un appello per la categoria in crisi.