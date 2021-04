Roberta di Cagliari: “Via dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso. Ora sto male”

“Dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso sono andata via”. A Radio CASTEDDU, Roberta Ortu, 56 anni di Cagliari: “Sto malissimo, è da due mesi che ho una lombosciatalgia. Sono andata già due volte dal neurochirurgo a pagamento ma non ho avuto alcun riscontro positivo con le cure che mi ha prescritto. Sono andata anche ieri, mi ha fatto un’infiltrazione che non mi ha portato alcun beneficio: ho dolori atroci. Sono andata anche al pronto soccorso due giorni fa, ma alla fine, me ne sono andata perché mi sono stancata di attendere. Mi ha accompagnato il mio compagno, siamo arrivati alle 21:15 e siamo andati via verso le 5:30 del mattino. Penso che le flebo mi avrebbero fatto bene, non chiedevo nient’altro, non ce la faccio più”.

Risentite qui l’intervista a Roberta Ortu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

