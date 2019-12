Robbie Williams: “La Sardegna è diventata cara anche per me”

“Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro…lo è diventato anche per me!”(la Sardegna). E’ una delle dichiarazioni che Robbie Williams ha rilasciato durante un’intervista su Time Radio alla conduttrice Carolina Di Domenico. E’ stata lei stessa a postare su Instagram le risposte più curiose dell’ex cantante dei Take That, nei giorni scorsi a Milano, dove è stato ospite anche per la finale di Xfactor.