Rivoluzione nel parco di Uta, maxi palco per i concerti e un punto ristoro

Cambia volto e si rinnova il parco di Santa Maria, a Uta. Doppio finanziamento, uno attraverso il credito sportivo ed uno richiesto nell’ambito dei piani integrati della Città Metropolitana di Cagliari, che consentiranno di rivoluzionare tutta l’area green. Le azioni previste, complessivamente, sono la realizzazione di una recinzione intorno al parco, in modo tale da permettere la gestione e la manutenzione del parco, ad attività culturali anche ad attività legate allo sport e al tempo libero, la manutenzione straordinaria del piazzale concerti con rifacimento di parte della pavimentazione in terra stabilizzata, realizzazione di un palco attrezzato, inserimento di una zona di controllo degli accessi con tanto di contapersone al fine della gestione di manifestazioni di pubblico spettacolo, la infrastrutturazione dell’intera area attraverso la realizzazione di tutta l’illuminazione pubblica, la creazione della rete idrica e fognaria a servizio degli stand che saranno presenti in occasione delle manifestazioni primaverili ed estive.

Ancora: la realizzazione di un punto ristoro e di un infopoint turistico. Dentro saranno realizzati i servizi igienici totalmente assenti nel parco,l’inserimento all’interno della pineta di attrezzature dedicate allo sport e al tempo libero direttamente accessibili, con un semplice riordino ma soprattutto con l’implementazione di panchine, di illuminazione pubblica e segnapasso dei percorsi, e la riorganizzazione del verde, costituirebbe un intervento che, seppure agisca unicamente sugli spazi aperti, avrebbe un ruolo fondamentale sulla connessione e il riuso del luogo. Il parco, nel suo complesso rappresenterà un luogo attrezzato e utilizzabile in modo flessibile, protetto dalla recinzione, in cui sia possibile preparare allestimenti temporanei dello spazio aperto, manifestazioni religiose e turistiche, ma anche attività artistiche di discrete dimensioni che possono, temporaneamente, allestire gli spazi pubblici, rendere fruibile e accessibile il santuario da un punto di vista turistico.

Felice il sindaco Giacomo Porcu: “Commento Sindaco Giacomo Porcu: “Con questo finanziamento di 1,1 milioni di euro viene confermata l’importanza a livello metropolitano di un sito di importanza culturale e religiosa che ha pochi eguali grazie allo splendido santuario. Una volta confermato, questo finanziamento inserito nel Piano urbano strategico della Città Metropolitana, insieme all’investimento di 500mila euro già stanziato dal Comune ci consentirà di realizzare opere di primo piano per la piena fruibilità del sito, oltre ad poter diventare un prezioso strumento di sviluppo economico. In poco tempo Santa Maria è entrata a far parte del circuito del Romanico in Sardegna ed è stata set per un film a livello nazionale. Vogliamo proseguire sulla sua valorizzazione perché diventi sempre più il cuore pulsante del nostro bellissimo paese”. Soddisfazione anche da parte dell’assessore comunale alla Cultura, Andrea Onali: “Sin dalla nostra prima legislatura Santa Maria è stata in cima alle priorità della nostra agenda politica. Illuminazione, servizi, fruibilità e sicurezza del parco e del Santuario erano è sono argomenti che stanno a cuore a tutti noi. Finalmente grazie ad una serie di interventi si riuscirà a portare a termine un progetto ambizioso che ha già visto realizzata l’illuminazione pubblica attorno al parco e che grazie al finanziamento della Città Metropolitana Vedrà il completamento di tutte le opere previste .Riuscire a realizzare un progetto come questo ci rende particolarmente soddisfatti ma soprattutto emozionati per ciò che Santa Maria rappresenta per ognuno di noi”.