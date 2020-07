Rivoluzione nel mondo del Beauty and Care. PiùMe il nuovo progetto di Salvatore Pilloni

Presumibilmente quando Salvatore Pilloni nel 1982, costruì il primo capannone nella periferia Sud di Sanluri non si immaginava che nel giro di 38 anni si sarebbe reso autore di una delle rivoluzioni nel mondo del commercio isolano. La prima sfida fu quella di trasformare le profumerie selettive in un luogo aperto dove poter liberamente girare e provare le fragranze pregiate, la seconda nel momento in cui il mondo stava cambiando e l’attenzione della gente si rivolgeva a uno stile di vita più sobrio creando la catena Saponi e Profumi, cura della casa e della persona in un ambiente unico, infine oggi con il progetto PiùMe si inaugura una nuova strategia con la quale si andrà a creare il secondo gruppo nazionale per numero di punti vendita.

Oggi il Gruppo Saponi e Profumi può contare su una catena di sessanti negozi gestiti direttamente, una piattaforma logistica e una macchina organizzativa composta da 370 dipendenti, dei quali il 72% donne e il 28% uomini, con una media d’età di 34 anni. Un gruppo sano che, in un momento difficile come questo, continua a crescere.

Sul tema Salvatore Pilloni ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo nuovo progetto che non snaturerà il lavoro fatto con Saponi e Profumi ma lo mette al centro di un progetto di crescita nazionale con il quale poter creare ulteriore occupazione in Sardegna, il know-how maturato dalla nostra squadra di collaboratori, ci viene invidiato per questo dobbiamo valorizzarlo al meglio in chiave nazionale”.

L’amministratore delegato Roberta Mocci ha dichiarato: “Il negozio di Sestu in via Vittorio Veneto 147 avrà una superficie di 350 mq ed è caratterizzato da un format pensato per rendere la spesa confortevole, facile e conveniente, con il 65% di articoli dedicati alla persona e il 35% alla casa e l’obiettivo di soddisfare i bisogni di bellezza, pulizia e benessere, con un occhio di riguardo alla convenienza, nella salvaguardia e nel rispetto dell’ambiente”.