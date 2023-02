Rivolta degli studenti a Cagliari, occupato il liceo Euclide

Questa mattina gli studenti del liceo Euclide di Cagliari si sono ritrovati per dare inizio all’occupazione con una prima rivendicazione chiara: “Vogliamo riprenderci in nostri spazi di partecipazione e decisionalità”

“Il tema della rappresentanza e partecipazione – afferma il rappresentante d’istituto Michele Pintus – è fondamentale e dall’entrata in carica del nuovo governo e del nuovo ministro ci sentiamo sempre più oppressi. Noi vogliamo tornare a farci sentire per riprenderci i nostri spazi di discussione. La politica continua ad imporci un modello di scuola che non ci rappresenta, basato sul merito e sulla competitività. Siamo stanchi, tutto questo è inaccettabile!”

“Ci siamo riuniti in un sit-in davanti alla sede centrale della scuola – dichiarano gli studenti – per esporre il nostro documento in cui dichiariamo le intenzioni e motivazioni dell’occupazione. Al centro ci sono le tematiche della rappresentanza studentesca e degli spazi di partecipazione.”