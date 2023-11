Ritorna l’incubo delle auto rubate a Cagliari e Pirri: “Ladri in azione sotto i nostri balconi”

Dopo qualche settimana di calma, ritorna a Cagliari e Pirri l’incubo delle auto rubate, soprattutto in piena notte. Due, in poche ore, entrambe parcheggiate sotto i balconi dei proprietari, sono sparite nel nulla. E la speranza che, magari, fosse intervenuto il carroattrezzi, si è dissolta nel giro di una telefonata. Gli appelli, sia alla nostra redazione sia sui social, sono quelli di sempre: lavoratori e famiglie disperate e appiedate. Martina Carlini, 31 anni, aveva comprato appena tre settimane fa la sua Fiat Punto, color champagne, targata DN 949 TR, parcheggiata in via Cortoghiana: “Stamattina mi sono svegliata presto, dovevo portare mio figlio dal pediatra, e ho scoperto che non c’era più. L’ho pagata duemila euro, dentro c’erano anche gli effetti personali del mio piccolo, inclusi biberon e ciucci. La macchina mi serve per portarlo alle numerose visite mediche che deve fare, visto che è nato prematuro. Chiunque sappia qualcosa mi chiami pure al +393899426050”.

Un’altra Fiat, una Qubo Trekking marrone, targata FG 639 FX, è scomparsa nella notte a Pirri, nella zona di via Corridoni, all’angolo con la via degli Stendardi e il palazzetto sportivo. Nei gruppi social della Municipalità in tanti hanno condiviso il post, pubblico, della proprietaria: “Stanotte mi hanno rubato la macchina da sotto casa. C’era un grande ragno finto nel cruscotto, spero che ameno si siano infartati aprendolo. Vi prego di condividere, è una macchina che non passa inosservata”.