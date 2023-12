Ritorna la Fiera Natale di Cagliari

Si è rinnovata la partnership col Comune di Cagliari-Assessorato al turismo e attività produttive L’Azienda Speciale C.S.P.I. della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano anche quest’anno per offrire un luogo dove esaltare le migliori tradizioni artigianali e enogastronomiche della nostra terra, oltre importanti spazi ludico ricreativi dedicati ai più piccoli.

Tanti gli espositori e le offerte. Alcuni stand saranno dedicati alle cantine, altri agli imprenditori dell’ agroalimentare, un’esposizione dei nostri prodotti d’eccellenza. Spazio anche allo street food e alle birre artigianali. La manifestazione si arricchisce di un padiglione interamente dedicato ai territori, alle produzioni identitarie, alla loro valorizzazione e commercializzazione, che rappresenta una vetrina variegata delle eccellenze. Poi ci saranno tanti artigiani che presentano oggetti dei più diversi materiali, forgiati con le loro sapienti mani: manufatti in legno, filo, ceramica oro e tanti anche i gustosi prodotti della gastronomia tradizionale: dai salumi ai formaggi, alla pasta e al pane. Una Fiera che si propone di mostrare dunque il meglio dell’isola. Il pubblico potrà in questo modo spaziare tra le diverse offerte e acquistare oggetti per abbellire la casa, da mettere sotto l’albero o da portare a tavola. “Siamo veramente orgogliosi di aver portato anche quest’anno all’interno della Fiera i nostri migliori produttori, sia del settore enogastronomico che manifatturiero. Uno spazio aperto non solo per i cagliaritani, ma anche per tutti i sardi e per i turisti che arricchisce le proposte natalizie dell’isola. Abbiamo messo a disposizione i nostri spazi e il nostro personale affinché la manifestazione possa riuscire al meglio e rappresenti la nostra Regione” – ha detto Gianluigi Molinari Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano..

La Fiera Natale sarà aperta dal’8 al 10 e dal 16 al 17 dicembre, con una diversa gamma anche di menù da gustare seduti o da passeggio nei tanti spazi riservati alla ristorazione. Ci saranno anche laboratori per tutte le età e magici eventi dedicati ai più piccoli e spazi musicali per i più grandi. La manifestazione, che lo scorso anno ha avuto oltre 50000 visitatori avrà come sempre un’area riservata all’animazione per bambini e adulti. Per tutti a disposizione l’ampio parcheggio antistante la Fiera