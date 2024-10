Ritorna la Festa della Birra a Palazzo Doglio: appuntamento domenica 13 ottobre

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ritorna la tanto attesa Festa della Birra a Palazzo Doglio! Dopo il successo delle edizioni passate, domenica 13 ottobre ti aspetta una giornata all’insegna di birra, musica e divertimento. In collaborazione con Heineken, potrai degustare una selezione di birre uniche come Ichnusa Ambra Limpida, Ichnusa Non Filtrata, Lagunitas IPA e Schmucker.

Dalle 12:00 alle 17:00, la corte si animerà con musica dal vivo, DJ set e una ricca varietà di street food. Tra le proposte gastronomiche ci saranno hamburger con patatine, gustosi panini con porchetta, bretzel perfetti da accompagnare con la birra, e anche deliziose opzioni dolci. Ogni stand offrirà specialità pensate per esaltare i sapori delle birre e rendere ogni sorso ancora più piacevole.

L’ingresso alla corte è libero. Sarà possibile acquistare un ticket degustazione al costo di 10 euro, che include un litro di birra suddiviso in due mezzi litri, permettendo di esplorare diverse varietà. Tavoli e panche saranno disponibili in corte per offrire un’esperienza conviviale e rilassante.

Il luogo ideale per trascorrere una domenica all’insegna della birra, dei sapori internazionali e della buona musica!

Per maggiori informazioni: 070 646 4154 o [email protected].