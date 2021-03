Ritiro dei farmaci a Quartu, i volontari a Radio Casteddu: “Ore di attesa al gelo. Basta”

Ancora disagi per chi deve ritirare i farmaci presso la farmacia dell’Ats a Quartu Sant’Elena. A Radio CASTEDDU, Elisabetta Casu di Sinnai, presidente dell’ associazione di volontariato Auser: “Sono molti i disagi per il ritiro di farmaci e altre prestazioni, purtroppo sono stati ridotti i giorni per il ritiro ed è stato reso molto più difficile l’accesso. Da tempo stiamo chiedendo che i farmaci possano essere ritirati presso le farmacie, durante l’estate abbiamo dovuto aspettare che ci chiamassero dalla finestra per poterci consegnare i farmaci e durante l’inverno siamo stati esposti a maestralate e tanto freddo. Insomma grossi disagi, non è cambiato nulla nonostante le iniziative intraprese che sono state tante.

Stiamo parlando di persone che hanno molte difficoltà perché, se hanno bisogno di questo servizio farmaceutico, è perché hanno delle situazioni particolarmente impegnative. Personalmente non possono recarsi, devono contare su altre persone, ma anche questi vivono disagio”.

