Ritirati i fagioli con l’occhio del marchio Nuova Terra: pesticidi oltre i limiti

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo di un lotto di legumi confezionati dall’azienda Le Bontà srl per la “presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la soglia consentita“. Nello specifico si tratta del lotto L0523419 con termine minimo di conservazione 28/02/2021 dei fagioli con l’occhio in busta trasparente da 500 grammi dell’azienda NUOVA TERRA – LE BONTA’ SRL con sede dello stabilimento in via P. Gobetti n 3 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Il richiamo, precisa la note ministeriale, interessa esclusivamente l’articolo coinvolto e la data di scadenza riportate. A scopo precauzionale, raccomanda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, “Di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita”.