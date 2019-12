Rita Serra, la donna sarda espulsa dalla Tanzania: “I miei gatti son rimasti lì. Aiutatemi”

Gestiva una struttura turistica a Zanzibar. Ma dopo una separazione ha avuto seri problemi con le autorità locali ed è stata espulsa dalla Tanzania. Rita Serra, classe 1960, di origini sarde, ora cerca di riavere i propri animali (4 gatti e un cane) rimasti in Africa. Ma ora è disoccupata e cerca un tetto e un lavoro.

“Chiedo a tutti la massima condivisione”, scrive nella propria pagina Facebook, “è’ importantissimo affinché il post possa diventare virale e Governo italiano e Tanzaniano, Ambasciata e Farnesina facciano finalmente qualcosa di concreto per risolvere la mia grave e difficile situazione.

Tenendo conto che sono stata costretta a lasciare i miei figli preziosi: 5 gatti e 1 cane a casa mia in Zanzibar, oltre a tutti i miei effetti personali. Sto lottando per la loro salvezza.

Inoltre sto cercando urgentemente una casa ed un lavoro (per poter fare arrivare i miei amati animali prima che muoiano). Chiunque abbia proposte concrete di casa + lavoro o aiuto economico può contattarmi in privato”.