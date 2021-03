“Ristori? Dovrebbero parlare di risarcimento danni”. A Radio CASTEDDU Luca Frau, Rarinantes: “La situazione si è sbloccata per una settimana, abbiamo aperto un po’, impugnando il decreto in quanto il governatore della Sardegna non aveva ancora scritto un’ordinanza e ci siamo rifatti al dpcm di Draghi, però, poi, è uscita l’ordinanza che ha specificato che dovevamo rimanere ancora in attesa e quindi siamo di nuovo chiusi. Una situazione alquanto imbarazzante, perché ormai siamo cinque mesi che non lavoriamo: fa sorridere il fatto che possano parlare di Ristori ma dovrebbero parlare di risarcimento danni. La situazione purtroppo è questa e non vediamo la luce al di là di attività parallele come quella on-line, per esempio, ma la vita della palestra, quella vera, quella che crea la comunità ci manca da un anno.

Alcuni non hanno neanche riaperto perché aprire senza avere la certezza diventa difficile. L’incidenza mondiale è pressoché nulla, di fatto non si sono verificati casi di contagi non solo in Italia ma a livello mondiale: tante palestre in Spagna sono aperte, è chiaro che tutto deve passare attraverso una procedura però ricordiamoci che le palestre sono lunghi sicuri e la salute delle persone passa attraverso l’attività fisica che è legata strettamente anche all’attività psicofisica mentale delle persone, che ormai non ne possono più. L’attività fisica è una grande valvola di sfogo, questo nessuno lo tiene in considerazione ma in realtà è veramente fondamentale. La stagione ormai è finita, i mesi importanti sono ottobre-novembre, febbraio-marzo: per chi gestisce un centro fitness da noi, la stagione dal mese di maggio comincia ad andare in calo. Magari in città come Milano, Roma è differente ma da noi le persone sono abituate ad andare al mare e stare all’aperto.

Adesso bisogna capire cosa si riuscirà a fare a livello online, ci sono dei progetti importanti. Per le palestre all’aperto, da noi in primavera inoltrata c’è tanto caldo e fare attività all’aperto non è semplice: è importante quindi che consentano di riaprire le strutture altrimenti è un settore che rischia veramente tanto”.

Risentite qui l’intervista a Luca Frau del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/401296637953958/