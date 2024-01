“Rispetto per l’uomo Gigi Riva ma non per la squadra”, no allo striscione e i torresini lasciano lo stadio

“Rispetto per l’uomo Gigi Riva ma non per la squadra”. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, sarebbe questo il contenuto dello striscione che i tifosi della Torres avrebbero voluto esporre ieri pomeriggio nello stadio di Carrara, dove la squadra sassarese era di scena con al seguito un nutrito gruppo di supporter. Lo riporta oggi l’Ansa, e sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto una frangia di supporters torresini ad abbandonare temporaneamente lo stadio poco prima del match perso dai sassaresi 5-1. Lo striscione non è stato fatto esporre ed è divampata la polemica. Poca sportività nei confronti della Sardegna, con un campione di tutti i tempi utilizzato per denigrare Cagliari.