Risparmio energetico e sostenibilità: Arbatax si illumina con la nuova tecnologia a led

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della rete cittadina di illuminazione pubblica nel borgo di Arbatax, che hanno riguardato la via Lungomare, dalla Torre San Miguel fino al porto, piazza Colombo e piazza Cala Moresca e nel quartiere Zinnias, piazza Meloni. A darne notizia l’Amministrazione Comunale tortoliese, guidata dal sindaco Massimo Cannas, attraverso una nota stampa.

