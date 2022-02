Risale la pressione sulle terapie intensive in Sardegna, va meglio nei reparti Covid

Sale la pressione nelle terapie intensive, dove torna al 15% dopo il calo dei giorni scorsi, scende leggermente nei reparti Covid, attestandosi al 25%. Il risultato è che gli ospedali della Sardegna sono ancora sotto fortissimo stress. I dati emergono dall’ultima rilevazione Agenas, e sono entrambi al di sopra della media nazionale, che registra l’occupazione delle terapie intensive al 12% e i reparti al 24%. Il tasso di positività in Sardegna resta molto alto, ieri eravamo al 23%, e nonostante il numero di positivi in calo quello dee morti resta sempre molto alto, 10 vittime solo ieri.

Oltre che in Sardegna, in Italia l’occupazione delle intensive cresce – in una estenuante altalena di numeri – oltre che in Sardegna anche in Abruzzo (al 14%), Bolzano (8%), Puglia (13%), Sicilia(14%), Toscana (15%), Umbria (9%).

In leggero calo al 24% (-1%) il dato medio di livello nazionale sulla percentuale di occupazione dei reparti di area medica.