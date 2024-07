Riprendono gli sbarchi clandestini in Sardegna, 35 migranti rintracciati a Porto Pino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Rintracciati 35 migranti a Porto Pino.

Alle ore 2:30 circa, su segnalazione della Centrale Operativa, i carabinieri di Calasetta, insieme al personale del Commissariato di Polizia di Carbonia, hanno rintracciato 35 cittadini extracomunitari, tra cui 30 uomini, 2 donne e 3 minori, tutti di asserita nazionalità algerina. I migranti, in apparenti buone condizioni di salute, erano sbarcati poco prima lungo la costa di Porto Pino, a bordo di due imbarcazioni in legno che non sono state ancora rinvenute.