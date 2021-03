Ripetute evasioni dai domiciliari, due arresti tra Cagliari e Serramanna

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere. Il provvedimento è stato emesso dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 68enne, residente in via Pertusola, disoccupato e più volte denunciato. L’uomo era evaso più volte dai domiciliari come puntualmente documentato dai carabinieri e riferito all’autorità giudiziaria. Al termine degli adempimenti di rito, munito della borsa con alcuni effetti personali, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Uta.

Esattamente negli stessi termini, altrettanto è avvenuto a Serramanna nei confronti di un 43enne noto alle cronache, finito anch’egli ad Uta per non avere saputo resistere alla tentazione di uscire di casa trovandosi agli arresti domiciliari.