Rintracciata la madre della neonata trovata morta a Villa San Giovanni: ha solo 13 anni, interrogata la famiglia 

Una tragedia nella tragedia. La storia della piccola appena nata trovata morta fra gli scogli in uno zaino ha turbato tutta la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, creando forte sgomento. Ancora di più sconvolge sapere che la madre della piccola è una bambina anche lei. La ragazzina, infatti, rintracciata dalla forze dell’ordine, ha solo 13 anni. I carabinieri si sono presentati a casa della ragazza, capendo subito che lo stato di salute della giovanissima era molto precario, tanto da portarla a un ricovero per setticemia dovuta al parto. Sarà l’autopsia sul corpicino della bimba a dare risposte importanti circa questa tristissima vicenda. Fondamentale, infatti, sarà capire le cause della morte della neonata per individuare eventuali responsabilità. Parallelamente, si indaga anche sul contesto familiare della ragazzina, che è apparso molto difficile e degradato, e tante sono le risposte che la famiglia dovrà fornire.