Rimonta in extremis: il Cagliari batte il Perugia e passa il turno in Coppa Italia

Un magnifico gol di Viola su punizione a pochi minuti dal novantesimo regala al Cagliari la prima vittoria ufficiale della stagione. Tre a due alla Unipol Domus il risultato finale per i rossoblù al termine di una gara che i visto i sardi soffrire contro il Perugia ben schierato dal mister Castori, specialista delle promozioni in A. Partiti benissimo grazie al gol di Altare su calcio d’angolo, i giocatori di Liverani hanno poi subito la pressione degli umbri che hanno pareggiato con l’ex Melchiorri e trovato addirittura il vantaggio nella ripresa col nuovo entrato Di Serio. Un penalty di Lapadula (atterrato Luvumbo) riporta il match in parità. Viola decide la sfida negli ultimi minuti su calcio piazzato. I rossoblù si qualificano ai sedicesimi della Coppa Italia e venerdì prossimo giocheranno la prima di campionato in trasferta contro il Como dell’ex Cerri e di Fabregas.