Rifiuti speciali e pericolosi in fiamme: aria irrespirabile per ore tra Monserrato e Selargius

Selargius – Rifiuti speciali e pericolosi tra le fiamme che hanno divorato sterpaglie e canneti questo pomeriggio: aria irrespirabile per ore, il fuoco è stato del tutto domato. Da via Riu Mortu a viale Marconi il fumo denso e nero era ben visibile: l’allarme è scattato subito grazie alle segnalazioni tempestive giunte ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre, supportate dalla polizia locale di Monserrato. Anche se confinante, il fuoco ha interessato esclusivamente il territorio di Selargius e, per fortuna, non è stato necessario evacuare gli abitanti di via Giosso. Il fuoco, anche una volta circoscritto, ha destato non poche preoccupazioni in quanto all’interno dell’area interessata erano presenti rifiuti speciali e pericolosi. Per questo motivo i cittadini sono stati invitati a non transitare nella zona, l’aria era irrespirabile. Sul posto è rimasta una pattuglia della polizia locale, guidata dal comandante Domenico Nannini, per vigilare sul territorio.