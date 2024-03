Rifiuti selvaggi a Monserrato, oltre 21 mila euro di multa a un carrozziere e a un macellaio

Instancabile l’attività degli incivili che non rispettano le norme per la tutela dell’ambiente e del benessere comune ma più ostinato è il sistema di videosorveglianza, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, posizionato un po’ ovunque in città, che tutto riprende. E anche questa volta ha consegnato alla polizia municipale i volti di chi ha violato il territorio: sono i responsabili di due attività commerciali i principali autori dei reati. Non solo: individuato anche l’autore degli abbandoni in via dell’Università, l’ufficio procederà penalmente nei suoi confronti dopo averlo identificato, come dispone la nuova normativa.