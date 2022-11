Rifiuti selvaggi a Cagliari, discariche da Mulinu Becciu a San Michele

Cumuli di spazzatura in piazza Medaglia Miracolosa, piazza delle Muse, via Bosco Cappuccio e via Piero della Francesca. I Difensori della Natura: “Mille e 200 giorni di aliga per il sindaco Truzzu e la sua Giunta. Non si vedono i risultati della lotta agli incivili e la tari non è stata abbassata”