Rientra dall’estero, poi la scoperta: positiva al Coronavirus a Tortolì

Una donna è risultata positiva a un primo tampone per Coronavirus a Tortolì. A comunicarlo è il Comune: “Il servizio di igiene pubblica dell’Ats di Lanusei ci ha comunicato che è stato disposto l’isolamento domiciliare obbligatorio per motivo di sanità pubblica per un soggetto domiciliato nel territorio comunale. Comunicazione che tecnicamente informa che il soggetto è risultato a un primo tampone positivo al virus. Si tratta di una persona rientrata dall’estero”, spiegano “che si è prontamente messa in quarantena al suo arrivo seguendo le disposizioni in vigore. Si trova in normali condizioni di salute, asintomatica, e in isolamento domiciliare. Si stanno adottando tutti i protocolli del caso e per il contesto chiaro e circoscritto che da subito si è creato attorno alla persona, rassicuriamo i cittadini sulla situazione sotto controllo da parte dell’Ats”.

“Invitiamo quindi a proseguire normalmente le attività rispettando sempre le regole basilari: distanziamento sociale, uso di mascherina e igienizzazione delle mani, evitare assembramenti. Il sindaco è in costante contatto con l’Ats e con l’Usca”.

Alla persona interessata porgiamo i migliori auguri di pronta guarigione.