Riccardo e Francesco, due militari dell’aeronautica morti in un drammatico incidente

Ennesime vite spezzate sulla strada, quelle di Riccardo Latino e Francesco Guglielmucci, due militari dell’Aeronautica di 25 e 45 anni morti in un tragico incidente oggi a Grosseto. In servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, Riccardo era tenente pilota mentre Francesco un maresciallo e allenatore di atletica leggera. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrate frontalmente due auto, entrambe delle forze armate. Nell’incidente sono stati purtroppo coinvolti altri 4 militari, tutti ricoverati in codice rosso. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, ma ciò che è certo è il dolore devastante delle famiglie. Il padre di Latino, sottufficiale, era in missione quando ha saputo della tragedia. Il Ministero della Difesa ha espresso sui social il proprio cordoglio: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati dalla notizia del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi dell’Aeroporto Militare di Grosseto, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci dell’Aeronautica Militare”.

Anche l’Aeronautica ha voluto ricordare i due militari: “Cieli Blu Riccardo e Francesco Antonio! Oggi, con grande dolore, comunichiamo che due nostri colleghi hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale nei pressi dell’aeroporto militare di Grosseto.Il Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, insieme a tutta l’AeronauticaMilitare, si stringe nel dolore e nel cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), di cui il Tenente Riccardo Latino e il Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci facevano parte e a tutti coloro che li conoscevano”.