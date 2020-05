Riaprono le palestre, il ministro annuncia: “Forse anche prima del 25 maggio”.lestre, c: “Deve ripartire lo sport di base, devono riaprire tutti quei centri che sono una necessità per i cittadini italiani, dalle palestre ai centri danza a tutti gli impianti, centri e circoli sportivi. Io proporrò per il prossimo Dpcm la riapertura di tutte queste attività, di tutti questi centri al massimo entro il 25 maggio. Noi abbiamo già inviato al Comitato tecnico-scientifico le linee guida per la riapertura di questi centri, se avremo risposta positiva, è possibile anticipare anche prima del 25 maggio le riaperture”.

Durante un’infomativa in Senato il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport specifica: “Questo protocollo che abbiamo inviato al Cts è stato elaborato ascoltando le varie realtà dei territori, ascoltando chi ha il problema di adattare questo protocollo alle necessità delle singole strutture perché sono anche molto diverse tra loro. Dobbiamo fare in modo che tutti abbiano la possibilità di riaprire con un protocollo rigido e adattabile alle varie esigenze”.