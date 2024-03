Riapre la Carlo Felice fra Monastir e Nuraminis, meno disagi per gli automobilisti

Ss 131, parziale riapertura al traffico tra Monastir e Nuraminis: dalle 12 di oggi, anche se con stretti vincoli, novità per la viabilità lungo l’arteria più importante di tutta l’Isola.

“Considerando l’avanzamento dei lavori e la necessità di proseguire l’ammodernamento della carreggiata nord, Anas SpA dispone: l’apertura al traffico dell’Asse Principale della SS131 nel tratto compreso tra le progressive km 23+900 e la km 27+700, con limite di velocità a 50 km/h, divieto di sorpasso, a senso unico nella sola direzione verso Sassari, nella carreggiata sinistra.

Per i soli autoveicoli diretti a Nuraminis resterà attiva la deviazione su Complanare Est con uscita obbligatoria in corrispondenza della Via Nazionale.