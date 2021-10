Revisione auto, dal 1° Novembre scatta l’aumento della tariffa. Perciò la tariffa nel 2021 passa dai 45 euro attuali ai 54,95 euro a cui si deve aggiungere l’Iva, i diritti di motorizzazione e il corrispettivo del servizio di versamento postale per un totale che arriverà dunque a 79,02 euro rispetto agli attuali 66,88 euro.

Le Officine Sarda Revisioni per ammortizzare l’aumento della tariffa si metteranno a disposizione omaggiando la Pre-Revisione, garantendo così l’esito della revisione e la Sanificazione abitacolo.

Insieme all’aumento del prezzo della revisione auto nella Manovra è stato inserito anche un bonus chiamato “buono veicoli sicuri” dal valore di 9,95 euro, destinato a chi dovrà sottoporre l’auto a revisione tra il 2021 e il 2023.

In teoria il bonus dovrebbe ammortizzare l’aumento della revisione auto ma in pratica si tratta di una misura limitata a disposizione di pochi perché il Parlamento ha stanziato solo 4 milioni di euro all’anno e ha già specificato che potrà essere

usato per un solo veicolo e per una sola volta nel triennio.

Le revisioni si potranno effettuare senza appuntamento in una delle sedi della Sarda Revisioni di Selargius, Cagliari e Monserrato.

