Resta col braccio incastrato dentro l’intonacatrice, operaio ferito salvato dai pompieri a Nuoro

Brutto incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 13 in un cantiere edile in viale Sandro Pertini, a Nuoro. Un operaio di 40 anni, durante l’utilizzo di una macchina intonacatrice, è rimasto ferito ad un braccio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del vicino comando provinciale che hanno soccorso l’infortunato, disincastrando il braccio dal macchinario grazie all’ausilio di varia attrezzatura. Successivamente l’uomo è stato consegnato al personale medico del 118 giunto sul posto. Presenti anche personale Spresal; si tratta di un incidente avvenuto in orario lavorativo, quindi è scontata anche l’apertura di un’inchiesta per fare piena luce sulle cause e sulle dinamiche del fatto.