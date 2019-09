Residente a Cagliari muore carbonizzato nella caduta di un ultraleggero: la tragedia choc

Residente a Cagliari muore carbonizzato nella caduta di un ultraleggero. La tragedia è avvenuta oggi in Veneto, ecco chi era la vittima: si chiamava Gianluigi Zanetti, aveva 60 anni ed era residente proprio nel capoluogo sardo. Lo schianto è avvenuto nella zona di Portogruaro, per la precisione a Bevazzana di San Michele al Tagliamento. A bordo del velivolo l’uomo era insieme a un parente, Massimo Zanetti di 56 anni, che è rimasto soltanto ferito. L’ultraleggero si è schiantato nei campi, per Gianluigi Zanetti non c’è stato niente da fare. Le due persone coinvolte sono due fratelli di Porcia.