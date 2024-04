Regione, salta la prima testa: Desirè Manca fa fuori la dg dell’Aspal Maika Aversano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Regione, saltano le prime teste. Niente conferma all’Aspal per la direttrice generale Maika Aversano. Per lei avventura finita: contratto scaduto (termini di legge) e niente rinnovo. La decisione è dell’assessora regionale al Lavoro Desiré Manca. La Aversano era considerata una fedelissima di Nanni Lancioni, ex consigliere regionale Psd’Az e braccio destro dell’ex Governatore Christian Solinas.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere la vicenda del contratto stipulato dagli uffici dell’Agenzia del Lavoro con un funzionario dipendente di un comune piemontese. Ora servirà un nuovo bando per la nuova dg.

Ancora polemiche intanto contro l’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi, nel mirino di Forza Italia. “L’altro ieri, dall’alto della sua umiltà, l’assessore Bartolazzi ha detto: adesso vi dò una notizia, il diabete non è molto diverso tra territorio sardo e quello nazionale. Adesso siamo noi a dare una notizia all’umile assessore: non è così, la nostra Regione è quella con la più alta incidenza al mondo di diabete di tipo 1 e pertanto è profondamente diversa dal resto del territorio nazionale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci, durante il suo intervento questo pomeriggio a Dolianova alla giornata di sensibilizzazione per gli screening sul diabete