Il dono della Regione alle famiglie in difficoltà della Sardegna: il bonus pane e formaggio

Regione, sì al bonus per il pane e il formaggi ai poveri. C’è il via libera della giunta regionale. Autorizzata quest’anno la spesa di 6 milioni di euro finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini (escluso il pecorino romano), prodotti da aziende con sede in Sardegna.

Il bonus è destinato (30 euro per una persona singola, 60 per due persone, 90 per 3 ecc.) ai residenti in Sardegna in condizione di indigenza del nucleo familiare che deve essere accertata da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza (in questo caso, non è necessaria altra documentazione), oppure serve l’attestazione Inps del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS). Oppure un Isee inferiore a 9 mila 360 euro. Nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.