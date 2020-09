Regionali verso il pareggio, 3 a 3 tra centrodestra e centrosinistra

Elezioni regionali 2020 in Toscana, Veneto, Puglia, Campania, Liguria, Marche, Valle d’Aosta: lo spoglio ha ormai emesso i suoi verdetti. E si profila un ‘pareggio’ per 3-3 tra centrodestra e centrosinistra. In attesa dei risultati definitivi, le proiezioni vanno via via affinandosi, consolidando la tendenza espressa dagli exit poll: in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) stacca nettamente Susanna Ceccardi (centrodestra). Delineato lo scenario in Puglia: mentre gli exit poll davano un testa a testa, le proiezioni rimescolano le carte, con Michele Emiliano avanti di diversi punti su Raffaele Fitto. Larghissima vittoria del centrodestra in Veneto (Luca Zaia oltre il 75%). Avanti con ampio margine Francesco Acquaroli (centrodestra) nelle Marche. Oltre il 50% Giovanni Toti (centrodestra) in Liguria, mentre Vincenzo De Luca (centrosinistra) in Campania supera il 60%. Lega primo partito in Valle d’Aosta, secondo gli exit poll.