Regionali, mezza giunta comunale in campo con Truzzu: in corsa Tocco e l’assessore al Traffico Mereu

Di



cagliari

Col sindaco in campo per Villa Devoto è foltissimo lo schieramento di consiglieri e esponenti della giunta di palazzo Bacaredda che si prepara a sfidare le urne il 25 febbraio. In lista anche il vicesindaco Angius. Decisione last minute per Sorgia corteggiato da Lega, Psd’Az e Fi. Per l’opposizione ecco Marcello, Soru e Alias.