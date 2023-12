Regionali in Sardegna, Fdi sfida Salvini: “Con Truzzu leader della coalizione il centrodestra vincerà”

“Vinceremo con Truzzu”. Fdi sfida Salvini. Il vicepremier ha proposto la riconferma del governatore uscente Solinas per le prossime regionali. Ma oggi i gruppi dei deputati e dei senatori di Fdi eletti in Sardegna hanno espresso sostegno alla candidatura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Alle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio in Sardegna la coalizione di centrodestra, civica e sardista potrà vincere la competizione elettorale con una proposta nuova e di appurata competitività”, si legge nel comunicato, “Fratelli d’Italia ha più volte ribadito che intende partecipare alle elezioni regionali sarde per vincerle, assumendosi la responsabilità di indicare una guida autorevole nel tenere il centrodestra unito e che al contempo solchi quella necessaria discontinuità che dia avvio ad un nuovo corso di riscatto economico e sociale che i sardi rivendicano. Siamo per questo sicuri che il nome di Paolo Truzzu, già sindaco del fare nel capoluogo della Regione Sardegna col oltre 300 milioni di opere pubbliche che proietteranno Cagliari protagonista di una nuova visione euro-mediterranea nel contesto internazionale su cui il Governo Meloni già da tempo muove i suoi passi, possa essere il leader per la coalizione unita e vincente che noi vogliamo costruire. E che alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio potrà certamente risultare vincente”.