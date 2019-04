Regionali, cercasi assessori donna: spuntano i nomi di Solange Pes e Clara Pili

Proseguono le trattative per la composizione della Giunta regionale guidata dal neopresidente sardista Christian Solinas. Per le donne spuntano i nomi dell’avvocata Solange Pes, in quota Psd’Az, e Clara Pili, presidente Confindustria sud Sardegna sezione Turismo, per Sardegna Venti Venti. Quest’ultima, potrebbe guidare – secondo le prime indiscrezioni che trapelano dal vertice di Maggioranza in corso – l’assessorato al Turismo.

Al momento sono stati nominati solo cinque assessori su dodici: Giuseppe Fasolino, assessore della Programmazione, bilancio e assetto del territorio; Gianni Lampis, assessore della Difesa dell’ambiente; Gianni Chessa, assessore del Turismo, artigianato e commercio; Alessandra Zedda, assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; Mario Nieddu, assessore dell’Igiene e sanità.

I motivi dell’empasse nella formazione della giunta, potrebbe essere il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia per la divisione degli assessorati. Manca ancora anche il nome del presidente del Consiglio. Martedì la chiusura della quadra, almeno secondo quanto annunciato dal Presidente Solinas. Per il momento la squadra è monca.