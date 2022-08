Refrigerio addio, in Sardegna tornano i picchi di 40 gradi con l’anticiclone africano. Le previsioni aggiornate di Meteo Sardegna: “L’evoluzione della temperatura in Sardegna è quella quindi verso l’aumento, e le proiezioni prospettano picchi di 40 °C su talune località. Peraltro, fa già piuttosto caldo, e in questi giorni in varie zone si toccano ancora i 35 °C, ma persino oltre. Le stazioni meteo più calde d’Italia sono attualmente quelle della Sardegna, con temperature decisamente sopra la media. L’annunciato refrigerio, con l’abbassamento di temperatura ha portato solo in qualche area della regione i valori verso la media stagionale, mentre diffusamente si sono superati quelli che normalmente ci dovrebbero essere in questo periodo da agosto”. Per essere costantemente aggiornati sulle previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna, consultate il sito www.meteosardegna.it.