Reflusso gastroesofageo, ecco la dieta ideale per contrastarlo: il menu e lo stile di vita

REFLUSSO GASTROESOFAGEO

DIETA E ALIMENTI

A CURA DI RAFFAELLA ASCHIERI

(DIETISTA MENUTRIX)

Secondo gli ultimi dati il 15 % della popolazione italiana (in particolare donne) soffre di reflusso gastroesofageo, un disturbo controllabile ma non curabile.

Quando la valvola che separa l’esofago dallo stomaco (sfintere esofageo inferiore) non funziona correttamente, il contenuto dello stomaco che si trova nell’addome può risalire lungo l’esofago nel torace, dando origine al reflusso. Il sintomo più comune è il bruciore di stomaco che caratterizza altri diversi disturbi come la gastrite, l’ernia iatale e, appunto, il reflusso gastroesofageo. Per quest’ultimo altri sintomi che possono presentarsi sono reflusso acido, tosse cronica, mal di gola e alitosi.

Nei casi più gravi corretta alimentazione e stile di vita non bastano a controllare il disturbo e bisogna intervenire anche con una terapia farmacologica prescritta dal proprio medico dopo accurate analisi.

Occorre evitare i cibi che stimolano la produzione di acido, che irritano l’esofago o che interferiscono col buon funzionamento dello sfintere esofageo. Ecco quelli più indicati:

Frutta: mele e banane anche in succo

Verdura: carote, cavoli, piselli, broccoli, fagioli verdi, patate bollite e al forno

Carne, Uova, Pesce: manzo magro, roast beef, petto di pollo, albume d’uovo, pesce fresco

Latte e Derivati: il formaggio greco Feta, formaggi cremosi senza grassi, formaggi di capra (in alternativa formaggi alla soia)

Cereali e Derivati: pane, anche integrale, e riso, anche integrali, cous cous, cracker, prodotti di riso, cereali alla crusca o all’avena

Bevande: acqua minerale.

E’ importante conoscere e evitare anche i cibi responsabili dei sintomi fastidiosi che possono rendere ogni pasto spiacevole.

IL latte. Certamente è considerato uno degli alimenti da consumare con moderazione nella dieta per il reflusso gastroesofageo, preferendo il tipo parzialmente scremato. Insieme a lui sono banditi il cioccolato e tutti i cibi piccanti oltre che cibi ad alto contenuto di grassi.

Ma quali sono gli alimenti che possono provocare un attacco di reflusso?

Frutta: arancia, limone, pompelmo, mirtilli (anche il loro succo)

Verdura: pomodoro, purè di patate, patate fritte, cipolla cruda, patate in insalata

Carne, Uova, Pesce: spalla di manzo trita, lombo di manzo, pollo fritto

Latte e Derivati: panna acida, milk shake, gelato, formaggio molle fresco (anche come condimento della pasta)

Dolci e Alimenti Grassi: cioccolato, caramelle, patatine, biscotti al burro/al cioccolato, frittelle, intingoli e salse

Bevande: liquori, vino, tè caffè

Stile di vita: e principali raccomandazioni per chi soffre di malattia da reflusso gastroesofageo: