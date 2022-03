Referendum sulla giustizia e amministrative nel Comuni: election day il 12 giugno

Via libera dal consiglio dei ministri all’election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. Il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. Lo riferisce su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti, notizia però confermata anche da fonti ministeriali. Per il momento la decisione è di votare solo di domenica, in un unico giorno. In Sardegna, però, la data delle amministrative potrebbe essere modificata dal consiglio regionale in virtù della specialità dello statuto dell’isola, mentre il referendum non può essere spostato. L’auspicio è dunque che venga mantenuta la data del 12 giugno, per evitare una doppia chiamata al voto nel giro di pochi giorni e, soprattutto, uno spreco di denaro pubblico che non sarebbe in alcun modo giustificabile.