Referendum contro la caccia: si può firmare in Comune a Selargius

Al comune di Selargius è possibile partecipare alla raccolta firme per il referendum per chiedere l’abolizione della caccia sul territorio italiano. E’ in corso la raccolta firme contro la caccia “Rispetto per tutti gli animali ora”.

“Il referendum richiederà l’abrogazione contro l’attività venatoria in tutto il territori nazionale. Nel 2021 non è solo obsoleta. ma non è condivisa dalla maggior parte della popolazione” spiegano i promotori.

E’ necessario raggiungere 500mila firme, quota minima necessaria per poter indire il referendum.

I cittadini interessati possono recarsi alla sede municipale Servizio Elettorale il martedì e giovedì dalle 11 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30, presso l’ingresso dalla piazza Cellarium. In alternativa alla sede staccata dell’Anagrafe in località Su Planu -via Metastasio, dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle ore 13.00

La raccolta terminerà il 20 ottobre 2021.