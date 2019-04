Reddito di cittadinanza, boom di domande in Sardegna: oltre 38 mila richieste all’Inps

Oltre 30 mila domande per il reddito di cittadinanza in Sardegna. Ad oggi sono 806 mila e 878 in tutta Italia le domande già caricate dall’Inps sulla piattaforma relativamente alle richieste di Reddito di cittadinanza: 433.270 sono giunte da donne (54%) e 373.608 da uomini (46%).

La percentuale maggiore si annida nella fascia d’età tra 45 e 67 anni con poco più del 61% (494.213 domande), seguiti con coloro che hanno un’età compresa tra i 25 e i 40 anni, con 182.100 domande (di poco inferiore al 23%). Il resto è distribuito tra gli ultra 67enni (105.699 domande, leggermente superiore al 13%) e poco più del 3% tra i minori di 25 anni.

L’Isola è all’ottavo posto: 38 mila e 276 le domande complessive. 18 mila 963 le donne e 19 mila 313 gli uomini.

I numeri racchiudono sia le domande online, sia quelle pervenute agli uffici postali e quelle raccolte dai Caf.